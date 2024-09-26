بوتين: روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أي اعتداء

لوَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت روسيا لهجوم من أي دولة، مؤكداً أن أي هجوم تقليدي على روسيا بدعم من قوة نووية سيُعتبر هجوماً مشتركاً.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، حضره كبار المسؤولين، حيث أوضح بوتين أن هناك مقترحات لتعديل العقيدة النووية الروسية، مشيراً إلى واحدة من التعديلات الرئيسية المقترحة.

وقال: “تشمل المقترحات اعتبار أي عدوان على روسيا من دولة غير نووية، إذا كان بمشاركة أو دعم من دولة نووية، بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية”.

وأضاف: “شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية واضحة، وستأخذ موسكو هذه الخطوة في الاعتبار إذا رصدت بدء إطلاق مكثف للصواريخ أو الطائرات المقاتلة أو المسيرات باتجاهها.”

وأشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو روسيا البيضاء لأي عدوان، بما في ذلك الاعتداءات باستخدام الأسلحة التقليدية.

صحيفة البيان