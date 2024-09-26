«أيام الرصاص» أول فيلم سوري يعرض داخل السعودية

قدم الفنان أيمن زيدان أعمالاً ذات معانٍ عميقة، كان أحدثها فيلمه الروائي الثالث “أيام الرصاص”، الذي يتناول قضايا مهمة في المجتمع السوري. يُعد هذا الفيلم أول فيلم في تاريخ السينما السورية يُعرض في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية. تدور قصته حول رجل متقاعد كان يشغل منصب رئيس قطاع أمني في فترة من حياته، وبعد تقاعده يعود للحياة المدنية ويبدأ في اكتشاف محيطه من جديد، ليجد أنه فقد المكانة التي اعتاد عليها أثناء عمله السابق، فينطلق في رحلة لاستعادة تلك القيمة المفقودة.

ويعد «أيام الرصاص» التجربة الإخراجية الثالثة لأيمن زيدان في السينما، حيث قدم فيلمين روائيين سابقين ناقش خلالهما حياة المجتمع السوري خلال فترة الحرب ومنعكساتها، هما «أمينة» الذي حقق جائزة أحسن إخراج في مهرجان مكناس السينمائي للفيلم العربي، و«غيوم داكنة» وحصد الفيلم جائزة القدس للإنجاز الفني في مهرجان الإسكندرية، كما اعتلى زيدان بأعماله السينمائية منصات التتويج في أماكن للأخرى.

الأنباء الكويتية