اقتصاد وأعمال
توقعات بتضاعف ديون حكومات العالم إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030
ديون العالم ترتفع 2.1 تريليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بوتيرة أقل بكثير من القفزة القوية بنحو 8.4 تريليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقرير معهد التمويل الدولي
– بلغ إجمالي الديون عالميا نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة
– أغلب الزيادة بالنصف الأول جاءت من الصين والولايات المتحدة يليهما الهند وروسيا والسويد، وعلى النقيض تراجع إجمالي الدين بالعديد من البلدان الأوروبية
– نسبة الدين العالمي للناتج المحلي الإجمالي تتراوح حول 328% بنهاية يونيو مع بلوغها مستوي قياسي مرتفع في الأسواق الناشئة عند 245%، بحسب تقرير معهد التمويل
– الدين العالمي يشمل اقتراض الحكومات والأسر والشركات المالية وغير المالية، مع سيطرة الديون الحكومية على أكثر من 29% من إجمالي الديون.
– يتوقع معهد التمويل تضاعف ديون حكومات العالم إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030، مشيرا إلى أن تمويل المناخ سيكون المحرك الرئيسي لهذه القفزة.
الشرق للأخبار – السودان
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