بدلاً من عيد الفطر.. تغيير موعد طرح فيلم «ري ستارت» لـ تامر حسني

قرر صُناع فيلم “ري ستارت”، الذي يقوم ببطولته تامر حسني وهنا الزاهد، تغيير موعد عرضه ليصبح في موسم أعياد الكريسماس بدلاً من عيد الفطر 2025.

الفيلم ينتمي إلى الطابع الكوميدي، ويجمع تامر حسني مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، تحت إشراف المخرجة سارة وفيق. ويعد هذا التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم “بحبك”.

من جانبه، كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه على “فيسبوك” كواليس كتابة الفيلم، مشيرًا إلى أنه كتبه في ظروف نفسية صعبة. وأضاف أنه سافر لمدة 21 يومًا في يناير لإنهاء النسخة الأولى من السيناريو، وأصيب بكورونا خلال تلك الفترة لكنه لم يُخبر أحدًا. وعبّر عن امتنانه لتامر حسني وسارة وفيق اللذين كانا دعمًا نفسيًا له في تلك الفترة، حتى من دون أن يدركوا ذلك. وأكد أنه واثق من أن الفيلم سيحقق نجاحًا كبيرًا.

وتابع: «شكرا لكل عناصر الفيلم وشكرا لأصحابي اللي دعموني ووقفوا جنبي في الفترة دي بالمكالمات اللي كانت بتقويني والحمد لله ..خلصنا».

المصري اليوم