حلا شيحة: «في حاجة اسمها خصوصية نبعت إيميل قبل ما نتصل على الناس»

قالت الفنانة حلا شيحة، إن الخصوصية تستلزم عدم الاتصال بالأشخاص وازعاجهم، وإنما مراسلتهم عن طريق الإيميل وتحديد موعد للاتصال.

وأضافت حلا شيحة خلال منشورها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام: «يا جماعة في حاجة اسمها إيميل أو واتس أب أو رسايل قبل ما نرن كتير ونزن ونزعل أن محدش بيرد ونزعل من حاجة مش المفروض نزعل منها الأول ببعت رساله أو إيميل أسرع: ونستأذن قبل ما نتصل ونحدد معاد قبل نرن».

أوضحت: «أنا اتعلمت من السنة قبل العيشة في كندا أن الصح نستأذن الأول ولو حصل الرد خير ولو محصلش منزعلش لان كل واحد عنده ظروفه الخاصة ومش متاح للجميع طول الوقت ياريت نحترم خصوصية بعض ومنزعلش».

المصري اليوم