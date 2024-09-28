ولي العهد السعودي يُعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم عن إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” وتشكيل مجلس إدارتها. تأتي هذه المؤسسة، التي أُسست بناءً على أمر ملكي، كجهة مستقلة ذات طابع خاص تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سمو ولي العهد، مع تعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، نائبًا للرئيس وأمينًا عامًا للمجلس. ويضم المجلس أعضاء بارزين من بينهم: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي الوزراء: محمد بن عبدالله الجدعان (المالية)، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، أحمد بن عقيل الخطيب (السياحة)، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل (الصحة)، يوسف بن عبدالله البنيان (التعليم)، والمستشار فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

يهدف إطلاق المؤسسة إلى تعزيز العمل المؤسسي والاجتماعي، دعم البحوث والدراسات، وتشجيع الأنشطة الاجتماعية. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تنمية القطاع غير الربحي وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وقيمه، مما يمثل خطوة هامة نحو الابتكار والتنمية المستدامة في هذا القطاع.

كما تركز «مؤسسة الرياض غير الربحية» على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي. وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً -إقليميًا وعالميًا- في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

جريدة الرياض