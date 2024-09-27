محمد بن زايد يلتقي ترامب

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة.

وتطرق سموه والرئيس الأمريكي السابق، خلال اللقاء، إلى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية – الأمريكية ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من خمسين عاماً، وتشكل الشراكة التنموية ركيزة أساسية لهذه العلاقة، معبراً سموه في هذا السياق عن تقديره لجهود دونالد ترامب في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تجسد الحرص المشترك على استمرار العمل من أجل ترسيخ الشراكة الدائمة بين البلدين.

صحيفة الخليج