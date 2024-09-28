نتنياهو للإيرانيين: إذا ضربتمونا سنضربكم ونصل إليكم في كل مكان

بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، وجه تهديدات مباشرة لإيران، موضحًا أنه لم يكن ينوي حضور الاجتماع في ظل حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، لكنه بدأ خطابه بتوجيه تهديدات لإيران.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء وتواجه تهديدات على 7 جبهات، معتبرًا أن الحرب التي تخوضها هي جزء من مخطط تقوده إيران. وقال مهددًا: “إذا هاجمتمونا، سنرد عليكم”، مضيفًا أنه لا يوجد مكان في إيران بعيد عن متناول إسرائيل.

كما أكد أن إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددًا على أن هذا يعد مسؤولية رئيسية لتل أبيب.

ودعا نتنياهو مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إيران لمنع تقدمها في هذا المجال.

الأيام البحرينية