ترامب يطرح ساعات تحمل اسمه: يبلغ ثمن إحداها 100 ألف دولار – صورة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن إطلاق مجموعة من الساعات التي تحمل اسمه، بأسعار تتراوح بين 499 دولارًا و100 ألف دولار.

وعبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “هذه الساعات مميزة للغاية وستعجبكم”، مشيرًا إلى أنها ستكون هدية عيد ميلاد “رائعة”. كما دعا متابعيه إلى زيارة موقع إلكتروني لشراء الساعة، قائلاً: “احصل على ساعتك الخاصة بترامب الآن”.

من بين الساعات المعروضة، تأتي “ساعة ترامب فيكتوري توربيون” كأغلى خيار، بسعر 100 ألف دولار. هذه الساعة الذهبية المرصعة بالجواهر متاحة بثلاثة ألوان، ويقتصر عددها على 147 قطعة فقط.

ووفقًا للموقع الخاص بالمنتجات، فإن الساعات “ليست ذات طابع سياسي ولا ترتبط بأي حملة انتخابية”، كما أنها “لم تُصمم أو تُنتج أو تُوزع أو تُباع بواسطة دونالد ترامب أو منظمة ترامب أو أي من الشركات التابعة له”.

تعد هذه الساعات أحدث مثال على استغلال ترامب لاسمه لأغراض تجارية، وهي خطوة غير مسبوقة لأي مرشح رئاسي. وجاء الإعلان قبل 40 يومًا من الانتخابات، وفي يوم لم يظهر فيه ترامب في أي فعالية انتخابية.

ومنذ دخوله السباق قبل عامين تقريبا، حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع منتجات تحمل اسمه مثل أحذية رياضية ذهبية وعملات فضية تحمل وجهه وتوقيعه، بالإضافة إلى كتابين، وكذلك كشف مؤخرا عن مشروع لعملة مشفرة جديدة.

الأيام البحرينية