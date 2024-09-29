جومبا لاهيري ترفض جائزة أمريكية بسبب حظر الكوفية الفلسطينية

رفضت الكاتبة الأمريكية من أصل هندي، جومبا لاهيري، الحائزة على جائزة “بوليتزر”، قبول جائزة متحف “نوجوتشي” للفن في نيويورك، وذلك بعد فصل ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.

وجاء في بيان المتحف يوم الأربعاء: “اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة ‘إيسامو نوجوتشي’ لعام 2024، رداً على تحديث سياستنا المتعلقة بالزي الرسمي”. وأضاف المتحف: “نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتماشى أو تختلف مع آراء البعض”.

وكان متحف “نوجوتشي”، الذي أسسه النحات الأمريكي من أصل ياباني إيسامو نوجوتشي، قد فصل ثلاثة موظفين في سبتمبر لارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وأصدر سياسة تمنع ارتداء أي رموز أو شعارات سياسية من قبل الموظفين.

جومبا لاهيري، روائية وأستاذة جامعية وكاتبة سيناريو، فازت بجائزة “بوليتزر” عن مجموعتها القصصية الأولى “مترجم الأمراض” (Interpreter of Maladies).

تعد الكوفية الفلسطينية رمزًا عالميًا للنضال من أجل التحرر، واعتمدتها الثورة الفلسطينية الثانية في عام 1965 كرمز للكفاح. وفي جميع أنحاء العالم، يرتدي المتظاهرون الداعمون لفلسطين الكوفية، بما في ذلك الزعيم المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، الذي شوهد بها في مناسبات عديدة.

ومع تزايد الاحتجاجات العالمية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبحت الكوفية الفلسطينية رمزًا بارزًا يرتديه المتظاهرون في تلك المسيرات.

وذكرت رويترز، أنه في نوفمبر 2023، تعرّض ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت لإطلاق نار. وكان اثنان منهم يرتديان الكوفية.

كما خسر آخرون في الولايات المتحدة وظائفهم؛ بسبب موقفهم من حرب إسرائيل على غزة. وفي مايو الماضي، طردت إحدى مستشفيات نيويورك ممرضة أميركية من أصل فلسطيني، بعد أن وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها «إبادة جماعية» خلال خطاب قبولها لجائزة.

الأيام البحرينية