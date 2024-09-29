يوفنتوس يتخذ قرارا جديدا ضد كريستيانو رونالدو

أعلن يوفنتوس، تصعيد خلافه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، ومهاجم النصر السعودي الحالي.كريستيانو، غادر صفوف السيدة العجوز في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي عام 2021، للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ووقع الدون البرتغالي على نموذج إخلاء مسؤولية يؤكد أن يوفنتوس لم يعد مدينًا له بأي أموال، بالرغم من أنه كان لا يزال مستحقا على اليوفي دفع بعض الأجور.واستأنف رونالدو وحصل على حكم في أبريل/نيسان 2024، بضرورة دفع يوفنتوس 9.8 ملايين يورو للاعب البرتغالي.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا“، فإن الأوراق الصادرة اليوم الجمعة، بعد اجتماع مجلس إدارة يوفنتوس، كشفت أن النادي قرر الاستئناف على القرار الذي حصل عليه كريستيانو بالحصول على 9.8 ملايين يورو.

وكشف النادي الإيطالي أنه تقدم باستئنافا أمس الخميس في 26 سبتمبر الجاري، إلى قسم العمل في محكمة تورينو على الأموال المدفوعة للدون.

وأثيرت حالة من الارتباك حول أزمة يوفنتوس ورونالدو، خاصة وأن هذه كانت الأجور التي تنازل عنها كريستيانو بشكل رسمي لمساعدة النادي على تجاوز وباء تفشي كورونا عام 2020.

ومع ذلك، اتضح لاحقا أن العديد من اللاعبين وافقوا بشكل سري وخلف الكواليس على الحصول على تلك الأجور بشكل مختلف، في شكل مكافآت وصفقات الرعاية وغيرها.

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