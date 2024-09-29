مش عايزة أعرفها تاني.. ريهام سعيد تكشف سر خلافها مع عبير صبري

حلت الإعلامية ريهام سعيد ضيفة فى حلقة من حلقات برنامج et بالعربي للحديث عن أصعب فترة مرت عليها بسبب الخطأ الطبي الذي تعرضت له الفترة الأخيرة.

وقالت ريهام سعيد خلال الحلقة، إن هناك كتير من الفنانات تواصلن معها لعرض المساعدة وكان على رأسهم ريهام حجاج، ورضوى الشربيني التى كانت تبحث لها عن دكتور آخر لكي يحاول أن يساعدها فى عودة ملامح وجهها مرة أخرى وبالفعل ذهبت معها إلى عيادة متخصصة فى مجال التجميل إلا أنها لم تستطع فعل شىء وأصبح الوضع كما هو عليه.

وأضافت ريهام سعيد أن هناك فنانة واحدة فقط هي من جرحتها جرح كبير بسبب الخطأ الطبي تعرضت له، قائلة: مفيش غير عبير صبري هي اللى جرحتني جرح كبير لما كنا فى حفلة على البحر قالت لي طب منتى كويسة أهو مفيش حاجة انتى بتحبى تعملي دراما ليه.

وتابعت ريهام سعيد أنها بعد كلام عبير صبري معها تركت الحفل وذهبت إلى سيرتها بكت فيها بشكل هستيري وذكرت اسمها فى اللقاء لكونها لا تريد التحدث معها مرة أخرى.

صدى البلد