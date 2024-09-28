السوداني يعلن الحداد على مقتل نصرالله

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، الحداد 3 أيام في العراق بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

واعتبر السوداني اغتيال نصرالله “جريمة تؤكد تعدي الكيان الصهيوني كلّ الخطوط الحمراء”.

وأكد حزب الله اللبناني، السبت، في بيان مقتل نصر الله، بعد فترة وجيزة من إعلان إسرائيل أنه قتل في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف مقر القيادة المركزي للجماعة، الجمعة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل نصر الله، وقادة آخرين، بغارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش “قضى على نصر الله، وعلى المسؤول، علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة.”

وأضاف “لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية”.

وتابع “لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت فيه قيادة حزب الله داخل المقر”.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: “هذا ليس آخر ما في جعبتنا.. الرسالة بسيطة.. أي شخص يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليه”.

وشنت إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان، السبت، بعد أن نفذت الجمعة هجوما كبيرا على مقر القيادة المركزي لحزب الله.

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