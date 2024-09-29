منوعات
🔴 تفعيل النشرة الحمراء والقبض على كل المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع من القحاتة
الان سيرتفع سقف المطالب أعلى من جدة!
قبيل كان السقف اتفاق جدة الان اضيفوا ديل للمطالب :-
– الحصر لكل منسوبي الدعم السريع في قاعدة بيانات تخفظ فيها كل البيانات الخلصة بيه رقميا .
– الحجز عام كامل في مسكرات مغلقة لمنسوبي الدعم السريع ، بعده يخرج من لم يجرم ويعاقب المجرم .
– تفعيل النشرة الحمراء والقبض على كل المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع من القحاتة ليحاكموا داخل السودان
ستضاف مطالب أخرى حسب الحاجة
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