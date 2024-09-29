الان سيرتفع سقف المطالب أعلى من جدة!

قبيل كان السقف اتفاق جدة الان اضيفوا ديل للمطالب :-

– الحصر لكل منسوبي الدعم السريع في قاعدة بيانات تخفظ فيها كل البيانات الخلصة بيه رقميا .

– الحجز عام كامل في مسكرات مغلقة لمنسوبي الدعم السريع ، بعده يخرج من لم يجرم ويعاقب المجرم .

– تفعيل النشرة الحمراء والقبض على كل المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع من القحاتة ليحاكموا داخل السودان

ستضاف مطالب أخرى حسب الحاجة

وليد محمدالمبارك احمد