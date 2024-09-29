بعد تصالحهما.. رد فعل مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان تصالحها مع شقيقها «محمد»، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع اكس “تويتر سابقًا”.

وبحث الكثيرون عن محمد عبد الوهاب -شقيق شيرين عبد الوهاب- بعد التصالح بينهما، وكذلك رد فعله بعد منشور شقيقته الذي أنهى الخصومة بينهما.

وفي أول رد فعل لها، قام شقيق شيرين عبد الوهاب بإغلاق خصوصية حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحيث لم تظهر منشوراته للعامة كما كان في السابق.

صدى البلد