أول تعليق من بشار الأسد على مقتل حسن نصرالله

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، بيان تعزية بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مشيداً بدوره في دعم نظامه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى “نُصرة القضية الفلسطينية”.

وقال الأسد إن مقتل نصرالله لن يكون له تأثير سلبي على حزب الله بشكل عام، لأنه ترك خلفه “منظومة فكرية” ستستمر بعده.

وأضاف الأسد أن حزب الله سيكمل دعمه للشعب الفلسطيني بعد اغتيال نصرالله.

وأمس السبت بعد تأكيد الحزب اللبناني مقتل زعيمه، أعلنت حكومة النظام السوري الحداد لثلاثة أيام، عبر بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

الحرة