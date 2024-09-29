عالمية

أول تعليق من بشار الأسد على مقتل حسن نصرالله

2024/09/29
بشار الأسد
Syrian President Bashar al-Assad speaks to journalists after his meeting with French President Nicolas Sarkozy at the Elysee Palace, in Paris, November 13, 2008. The visiting leader said that US President Barack Obama should come up with a firm plan of action to renew peace talks between Syria and Israel. UPI/Eco Clement

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، بيان تعزية بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مشيداً بدوره في دعم نظامه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى “نُصرة القضية الفلسطينية”.

وقال الأسد إن مقتل نصرالله لن يكون له تأثير سلبي على حزب الله بشكل عام، لأنه ترك خلفه “منظومة فكرية” ستستمر بعده.

وأضاف الأسد أن حزب الله سيكمل دعمه للشعب الفلسطيني بعد اغتيال نصرالله.

وأمس السبت بعد تأكيد الحزب اللبناني مقتل زعيمه، أعلنت حكومة النظام السوري الحداد لثلاثة أيام، عبر بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

الحرة

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