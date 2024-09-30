ثقافة وفنون
رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الأديب والدبلوماسى محمدالمكي إبراهيم
ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة عند الله تعالى الأديب والدبلوماسى محمد المكي إبراهيم ،الذي وافاه الأجل المحتوم بالقاهرة إثر علة لم تمهله طويلا.
ومجلس السيادة، إذ ينعاه، ، إنما ينعى للشعب السوداني ، شاعراً وأديباً فذا، نظم أروع القصائد والأناشيد في حب الوطن .وإتسمت أعماله الأدبية بالرصانة والإتزان. ويعد الراحل محمد المكي إبراهيم أحد أبرز الشعراء السودانيين ، وهو رائد من رواد القصيدة العربية الثورية في العصر الحديث، وتميز بقصائده الأكتوبرية التي خلدت ثورة 21 أكتوبر 1964، وكان لها وقعاً خاصاً في وجدان كل السودانيين. ومن أبرز دواوينه ( أمتي ) و(بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت) و ( في خباء العامرية ). ألا رحم الله الفقيد وأحسن إليه..نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر وحسن العزاء.
سونا
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