رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الأديب والدبلوماسى محمدالمكي إبراهيم

ومجلس السيادة، إذ ينعاه، ، إنما ينعى للشعب السوداني ، شاعراً وأديباً فذا، نظم أروع القصائد والأناشيد في حب الوطن .وإتسمت أعماله الأدبية بالرصانة والإتزان. ويعد الراحل محمد المكي إبراهيم أحد أبرز الشعراء السودانيين ، وهو رائد من رواد القصيدة العربية الثورية في العصر الحديث، وتميز بقصائده الأكتوبرية التي خلدت ثورة 21 أكتوبر 1964، وكان لها وقعاً خاصاً في وجدان كل السودانيين. ومن أبرز دواوينه ( أمتي ) و(بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت) و ( في خباء العامرية ). ألا رحم الله الفقيد وأحسن إليه..نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر وحسن العزاء.

سونا