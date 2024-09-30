إنطلاقة الحملة الكبرى للقضاء على الباعوض ونواقل الأمراض بالأبيض

انطلقت في حي الصالحين مربع (3) بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الحملة الكبرى للقضاء على البعوض ونواقل الأمراض عبر الرش الرذاذي من بيت إلى بيت. تنفذ هذه الحملة مبادرة تنمية وتطوير مدينة الأبيض بالتعاون مع محلية شيكان ووزارة الصحة بالولاية، تحت شعار “معاً للحد من انتشار الكوليرا وحمى الضنك”.

وفي تصريح لوكالة (سونا)، أوضح الأستاذ أنور جلال الدين التجاني، رئيس مبادرة تنمية وتطوير مدينة الأبيض، أن الحملة بدأت أمس في حي الصالحين مربع 3 بالقطاع الجنوبي للمدينة بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة في مجال الصحة. وتهدف الحملة إلى تغطية جميع مربعات حي الصالحين. وأكد أنور أن هذه الحملة الرذاذية تأتي استكمالاً لحملة الرش الضبابي التي نفذتها المبادرة مؤخراً، مشيرًا إلى أن الهدف هو القضاء على البعوض المسبب لحمى الضنك والذباب للحد من انتشار الكوليرا. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لتقليل الإصابة بالأمراض الوبائية.