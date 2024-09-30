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إنطلاقة الحملة الكبرى للقضاء على الباعوض ونواقل الأمراض بالأبيض

2024/09/30
Zika Virus

انطلقت في حي الصالحين مربع (3) بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الحملة الكبرى للقضاء على البعوض ونواقل الأمراض عبر الرش الرذاذي من بيت إلى بيت. تنفذ هذه الحملة مبادرة تنمية وتطوير مدينة الأبيض بالتعاون مع محلية شيكان ووزارة الصحة بالولاية، تحت شعار “معاً للحد من انتشار الكوليرا وحمى الضنك”.

وفي تصريح لوكالة (سونا)، أوضح الأستاذ أنور جلال الدين التجاني، رئيس مبادرة تنمية وتطوير مدينة الأبيض، أن الحملة بدأت أمس في حي الصالحين مربع 3 بالقطاع الجنوبي للمدينة بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة في مجال الصحة. وتهدف الحملة إلى تغطية جميع مربعات حي الصالحين. وأكد أنور أن هذه الحملة الرذاذية تأتي استكمالاً لحملة الرش الضبابي التي نفذتها المبادرة مؤخراً، مشيرًا إلى أن الهدف هو القضاء على البعوض المسبب لحمى الضنك والذباب للحد من انتشار الكوليرا. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية لتقليل الإصابة بالأمراض الوبائية.

واشاد دكتور عمار عبدالله ممثل مواطنى حى الصالحين بالجهود الكبيرة التى قامت بها مبادرة تنمية وتطوير مدينة الأبيض ومحلية شيكان والشركاء فى تنفيذ هذه الحملة لمكافحة نواقل الأمراض والقضاء على الباعوض لمحاربة الأمراض الوبائية وسط المجتمع مؤكداً مساندة مواطنى الحى للحملة من خلال المشاركة فى نظافة الحى والالتزام بالاشتراطات الصحية.
سونا

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