ثقافة وفنون
عقب احتفالها بعيد ميلادها.. شاهد بالصور وتعرف على العمر الحقيقي لـ رضوى الشربيني
احتفلت الاعلاميه رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ 43، في أجواء مبهجه وسط أفراد أسرتها .
وظهرت رضوى خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام وهي مرتديه فستان أنيق سود اللون وعلقت على الصور قائلة : “انا النهاردة كبرت سنه وبقى عندي 43 سنه”.
صدى البلد
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