عقب احتفالها بعيد ميلادها.. شاهد بالصور وتعرف على العمر الحقيقي لـ رضوى الشربيني

احتفلت الاعلاميه رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ 43، في أجواء مبهجه وسط أفراد أسرتها .

وظهرت رضوى خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام وهي مرتديه فستان أنيق سود اللون وعلقت على الصور قائلة : “انا النهاردة كبرت سنه وبقى عندي 43 سنه”.

صدى البلد