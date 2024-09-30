السيسي للمصريين: تماسك الدولة الضمان الوحيد لمواجهة التحديات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تماسك الدولة هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الحالية، وأن إصرار وصمود الشعب المصري سيمكنه من تجاوز كافة الصعاب.

وأشار السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة يوم الأحد، إلى أهمية دور الإعلام والدراما في إيصال رسائل هامة تتعلق بالتحديات الحالية والمستقبلية وطرق التعامل معها.

وأضاف قائلاً: “ما دمتم صامدين وتواجهون التحديات بثبات، يا شعب مصر، فكل الأمور ستصبح أكثر سهولة”.

على صعيد آخر، قال الرئيس السيسي إن حكومته أنفقت خلال السنوات العشرة الماضية أرقاماً مالية ضخمة، لأجل تحسين ومعالجة المياه بالكامل، تخطت الـ400 مليار جنيه، وذلك في محطات معالجة ثلاثية متطورة مثل بحر البقر والدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.

صحيفة الخليج