النيابة المصرية تطالب بسرعة القبض على المتهم الهارب في قضية مؤمن زكريا

شهدت قضية لاعب الأهلي السابق، مؤمن زكريا، تطورات جديدة، حيث طلبت النيابة العامة من أجهزة الأمن الإسراع في القبض على المتهم الهارب لاستكمال التحقيقات.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 4 متهمين، بعد تورطهم في اختلاق واقعة عثور حارس مقبرة على أعمال سحر، تضمنت أوراقًا وصورة لمؤمن زكريا مدونًا عليها طلاسم وعبارات غير مفهومة.

وادعى الحارس أنه وجد هذه الأعمال أثناء زراعته للصبار أمام مقبرة عائلة مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، بالقاهرة، في إطار مخطط شارك فيه 4 أشخاص آخرين، من بينهم نجله، وهو المتهم الهارب المطلوب القبض عليه بسرعة.

واعترف المتهم الأول بأنهم استهدفوا مؤمن زكريا بسبب علمهم بمرضه، وقاموا بإحضار صورته وكتابة طلاسم عليها، إضافة إلى عروس قماشية مغروسة بالدبابيس، ودفنوا هذه الأشياء أمام مقبرة عائلة مجدي عبدالغني لتوريطه، نظرًا لكون اللاعبين السابقين شخصيات رياضية معروفة.

وادعى المتهمون عثورهم على أعمال السحر المدفونة حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة، للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك إلى مؤمن زكريا، بزعم كونها أعمال سحر.يذكر أن مؤمن زكريا أصيب عام 2019 بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو أحد الأمراض النادرة التي تنتقل من العضلات إلى الأعصاب، وتؤثر في تحكم المريض في جسده وحواسه.

صحيفة الخليج