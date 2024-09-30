عربي «تركته زوجته» يحرق مبنيين ويصيب 30 شخصاً في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، عن اعتقال رجل سوري بعد اندلاع حرائق في مبنيين سكنيين واصطدام شاحنة صغيرة بمحلات تجارية في مدينة إيسن غرب ألمانيا.

وذكرت شرطة إيسن في بيان يوم الأحد أن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا في الحرائق التي اندلعت مساء السبت، بينهم ثمانية أطفال يعانون من إصابات خطيرة.

وبعد فترة وجيزة، اصطدمت شاحنة صغيرة بمحلين تجاريين مجاورين، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، وفقًا للشرطة.

وقد تم القبض على رجل سوري يبلغ من العمر 41 عامًا في موقع الحادث. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الدافع المحتمل للمشتبه به كان انفصال زوجته عنه. وذكرت التحقيقات أنه كان يحمل “سكاكين ومسرعات حريق” بهدف استهداف منازل ومتاجر في إيسن لها علاقة بأشخاص دعموا زوجته. كما أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المشتبه به قام بتهديد المارة بساطور.

وفي ألمانيا، ركز مقتل ثلاثة أشخاص بعملية طعن في آب/ أغسطس في مدينة زولينغن (غرب) الضوء على مسألة الهجرة وخصوصاً بعدما تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي واعترف سوري في السادسة والعشرين بتنفيذها.وردت ألمانيا على الهجمات باتخاذ خطوات لتشديد ضوابط الهجرة وفرض حظر على حمل الأسلحة البيضاء أثناء التجمعات الشعبية وفي وسائل النقل لمسافات طويلة.

كما وسعت نطاق إجراءات المراقبة لمكافحة الهجرة لتشمل كل حدودها.

صحيفة الخليج