قرار عاجل بشأن عصابة استولت على أراض مملوكة لأجانب بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة 4 متهمين بتهمة الاستيلاء على أراضٍ في مواقع مميزة مملوكة لأجانب في القاهرة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التزوير في مستندات رسمية، بهدف الاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأجانب. وشملت التهم التزوير في وثائق ملكية وتوكيلات بغرض الاستحواذ على تلك الأراضي.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين، رغم عدم كونهم من أصحاب الوظائف العامة، شكلوا عصابة بالتعاون مع شخص مجهول، وقاموا بتزوير توكيلين نُسب صدورهما إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي، إدارة أبحاث التزييف والتزوير، أن الأختام المستخدمة كانت مقلدة.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل الواقعة، حيث شهد ضابط التحريات، وهو مفتش بإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته أثبت قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيًا، بأن قاموا بالاستيلاء علي الأراضي العقارية المملوكة للأجانب بالقاهرة.

صدى البلد