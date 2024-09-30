صدمة لعشاق البن البرازيلي.. الجفاف يضرب المحصول وارتفاع قياسي في الأسعار

أدت حالات الجفاف في البرازيل وفيتنام إلى رفع أسعار البن في السوق بنسبة 80% تقريباً، مما يثير قلق عشاق القهوة في العالم.

وقال خبراء إن سعر القهوة ارتفع بشكل كبير في أسواق السلع العالمية، وبينما لم يشعر المستهلكون بأي تحسن، فإن ضغط تغير المناخ على مزارع البن في العالم يضع الصناعة على حافة الهاوية.

ويبلغ سعر السوق الحالي لحبوب أرابيكا، التي تشكل حوالي 70 في المائة من سوق القهوة، حوالي 2.70 دولار أمريكي للرطل الواحد. وفي هذا الوقت من العام الماضي، كان السعر حوالي 1.49 دولارًا أمريكيًا.

وفي الوقت نفسه، فإن سعر السوق لحبوب روبوستا الأرخص ثمناً، المفضلة في أوروبا ولدى صانعي القهوة الفورية، ارتفع إلى أكثر من الضعف في الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتأتي هذه القفزات في الأسعار وسط موجات جفاف خطيرة في البرازيل وفيتنام، وهما من أكبر منتجي القهوة في العالم.

ومع تغير المناخ الذي يؤدي إلى زيادة وتيرة هذه الأحداث المناخية المتطرفة، يقول المطلعون على الصناعة إن الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع سعر فنجان القهوة عدة مرات متتالية في المستقبل.

وقال روبرت كارتر، رئيس جمعية القهوة الكندية، إن تأثير تغير المناخ “أصبح أكثر وضوحا خاصة في بلدان المنشأ، لدينا تأثيرات أخرى مثل الآفات والأمراض في مناطق مثل كولومبيا وفيتنام. لذا، فإن جمع كل ذلك معًا، مرتبط باضطرابات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى ضغط الأسعار الذي نشهده على القهوة”.

وفي البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، يعاني المزارعون منذ أشهر من واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي شهدتها المنطقة منذ عقود.

وقد تلقت مساحات شاسعة من البلاد مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الأمطار منذ شهر مايو/أيار، بما في ذلك ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، والتي تحتوي على العديد من مزارع أرابيكا في البلاد.

وقال أحد المزارعين في كاكوندي، وهي بلدة تقع في إحدى مناطق الزراعة الرئيسية في ولاية ساو باولو، لوكالة أسوشيتدبرس في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع حصاد 120 شوالا من حبوب البن هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من الحصول إلا على 100 كيس فقط بسبب الجفاف.

كما أدى خسارة المحاصيل في فيتنام هذا العام بسبب الجفاف إلى زيادة الضغط على البرازيل.

وفيتنام هي أكبر منتج لحبوب روبوستا الأقل وفرة. حيث تحول بعض المشترين التقليديين لروبوستا إلى شراء قهوة أرابيكا، التي يتم إنتاج معظمها في البرازيل.

وقد تسببت التأثيرات المجمعة للجفاف في البرازيل والإعصار في فيتنام في ارتفاع حاد في أسعار البن العالمية.

فقد أفادت المنظمة الدولية للبن (ICO)، وهي هيئة حكومية دولية تتكون من الدول المصدرة والمستوردة للبن، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% تقريبًا في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وتشعر كاثرينا إرفورت، من شركة إدارة سلسلة التوريد الدولية Inverto، بالتشاؤم بشأن احتمال عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي على المدى القصير، حيث تقول “من غير المرجح أن يتعافى قطاع القهوة بسرعة، حتى مع التحسن المحتمل في العرض”.

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