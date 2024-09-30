شاهد بالصورة والفيديو.. “زردية” البرهان تتحول لترند عالمي.. مواطن “صيني” يثير ضحكات المتابعين بتقليده إشارة قائد الجيش السوداني ويقول: (مافي كلام)

تحولت إشارة قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لترند عالمي.

وكان قائد الجيش قد قام بإشارة بثت الحماس وسط جنود الجيش خلال زيارته الصفوف الأمامية للجيش الذي أظهر تقدماً واضحاً في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام مواطن “صيني” بتقليد حركة البرهان “الزردية” وهو يقول (مافي كلام) وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين