شاهد بالفيديو.. الفنان عثمان بشة يركب “الترند” ويشعل حفل غنائي بالقاهرة بــ(زردية) البرهان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل فنان الحفل الشاب عثمان بشة, الفرح السوداني بتحيته للجيش, وهو يغني “جياشة فوق”

وقام بشة, خلال الحفل بتقليد إشارة “الزردية” الشهيرة التي قام بها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, والتي أصبحت “ترند” على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين