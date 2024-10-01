السويد.. اعتقال رجل رفع علم “قوس قزح” على مبنى للسفارة المغربية

أكدت الشرطة السويدية توقيف رجل، الاثنين، بعدما حطم نوافذ في السفارة المغربية في ستوكهولم، قبل أن يعلق علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم، على نافذة.

وقالت صحيفة “افتونبلاديت” السويدية إن الرجل كان “يحمل سكيناً” وأنه حبس نفسه داخل غرفة في السفارة عندما تدخلت الشرطة.

بدورها، قالت الشرطة في بيان، إن الأسباب الدقيقة لتصرفه ما زالت “مجهولة”.

وتشتبه الشرطة بالرجل الذي لم تذكر هويته، بأنه “اقتحم مقر السفارة وخرّب بشكل جسيم وتسبب بأذى جسدي” بعد أن “سقطت شظايا زجاج على أحد المارة في الشارع”.

من جانبها، لم تعلق السفارة المغربية على الحادث، على الفور.

فرانس برس