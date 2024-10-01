نجيب ساويرس يعلق على ارتفاع الذهب.. ما توقعاته وبماذا ينصح؟

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن الذهب لا يزال فرصة استثمارية جيدة، متوقعًا استمرار أسعار الذهب في الارتفاع.

ولفت ساويرس في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أمس الأحد، إلى أن توقعات استمرار ارتفاع سعر الذهب تأتي مع بدء تراجع المعروض في ظل زيادة معدلات الطلب.

كانت أسعار الذهب استقرت بختام تداولات الأسبوع الماضي قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

المصري اليوم