محمد سعد يبتعد عن الكوميديا للمرة الأولى في «الدشاش»

بدأ النجم محمد سعد تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد «الدشاش»، الذي يشاركه فيه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، ووليد فواز، والفيلم من إخراج سامح عبدالعزيز.

يقدم محمد سعد في «الدشاش» شخصية جديدة لم يجسدها من قبل، حيث يلعب دور رجل حاد الطباع يواجه العديد من المشاكل، وتظهر له تفاصيل من ماضيه التي تقلب حياته رأسًا على عقب. الفيلم يتخلى عن الطابع الكوميدي الذي اعتاد عليه الجمهور في أعمال سعد السابقة، ليقدم تجربة درامية مختلفة.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ووليد فواز وأحمد فهيم ونسرين أمين ومريم الجندي، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

المصري اليوم