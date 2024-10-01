بصورة مع والدتها.. حلا شيحة: فخورة إني من أم لبنانية

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها، صورة مع والدتها. وأعربت عن سعادتها وفخرها انها ابنة سيدة لبنانية جنوبية. يأتي ذلك بالتزامن مع الحرب الجارية بين لبنان والعدوان الاسرائيلي.

ونشرت حلا شيحة صورة من الطفولة مع والدتها، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلقت قائلة: «فخورة إني من أم لبنانية جنوبية، من روح الجنوب وصلابتها وصمودها».

المصري اليوم