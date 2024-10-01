أثارا الجدل بصورهما .. الجمهور يتفاعل على لقاء رانيا يوسف ولاعب الأهلي أفشة – صورة

أثارت صورة الفنانة رانيا يوسف ولاعب النادي الأهلي قفشه، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور الثنائي في افتتاح إحدى المولات التجارية الخاصة، حيث مازحت الفنانة لاعب كرة القدم حول إلتقاط الصور الخاصة معها قائلة :«أنا عايزة صورة النادي الاهلي» وذلك بعد التقاط قفشة الصور معها.

وتصدرت صور وفيديوهات لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة والفنانة رانيا يوسف من افتتاح أحد الأماكن التجارية مؤخرا عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث شبه الجمهور الموقف بمقابلة الفنانة هياتم بالفنان نور الشريف في فيلم «غريب في بيتي»، حين جسد الشريف شخصية اللاعب شحاته ابو كف، ونشر أحد المتابعين الصور عبر «فيسبوك»، وكتب :«هياتم، زارت شحاتة أبوكف زمان ونادي الزمالك، ورانيا يوسف، زارت قفشة والنادي الأهلي، استفدتي ايه يا رانيا تخليني أبات حزين يوم الماتش، و٩٩٪؜ من شعب مصر، وجه كلمة لهياتم قصدي لرانيا».

وعلق متابع آخر:«يا قفشة ليك نفس يا حبيبي تخرج وتحضرافتتاح، واحنا جمهور الزمالك عمال يودي فينا شمال ويمين من يوم السوبر الافريقي».

المصري اليوم