صقور الجبل .. انطلاق التمرين العسكري العماني الإيراني

انطلقت أمس في معسكر سيق بولاية الجبل الأخضر فعاليات التمرين العسكري العماني-الإيراني المشترك (صقور الجبل/1)، الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلًا بوحدات مظلات سلطان عمان، وبمشاركة عناصر من القوات البرية للجيش الإيراني، وبدعم من سلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية.

يشمل التمرين عدة سيناريوهات وتدريبات عسكرية مشتركة، ويستمر حتى العاشر من أكتوبر، بهدف تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

حضر فعاليات التمرين قائد مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني، وقائد اللواء 65 للقوات الخاصة الإيرانية، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

جريدة عمان