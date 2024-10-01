شاهد بالصورة.. الناشطة السودانية الشهيرة في العمل الطوعي سوهندا عبد الوهاب تعبر جسر الحلفايا بسيارتها وتبعث التفاؤل والطمأنينة في نفوس المواطنين

بعثت الناشطة السودانية الشهيرة في مجال العمل الطوعي سوهندا عبد الوهاب, الطمأنينة والتفاؤل في نفوس جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وخارجه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الناشطة الملقبة بأم الغلابة, بعبور جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان, وبحري, بسيارتها الخاصة.

ووجدت سوهندا عبد الوهاب, استقبالات طيبة من جنود الجيش أعلى الجسر, الجدير بالذكر أن الجيش كان بسط سيطرته على جميع المناطق المجاورة للجسر الواقعة بين مدينتي بحري وأم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين