مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. الناشطة السودانية الشهيرة في العمل الطوعي سوهندا عبد الوهاب تعبر جسر الحلفايا بسيارتها وتبعث التفاؤل والطمأنينة في نفوس المواطنين

2024/10/01
461721574 122138881466324022 2257995832208880801 n 1

بعثت الناشطة السودانية الشهيرة في مجال العمل الطوعي سوهندا عبد الوهاب, الطمأنينة والتفاؤل في نفوس جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وخارجه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الناشطة الملقبة بأم الغلابة, بعبور جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي أم درمان, وبحري, بسيارتها الخاصة.

461721574 122138881466324022 2257995832208880801 n 1

ووجدت سوهندا عبد الوهاب, استقبالات طيبة من جنود الجيش أعلى الجسر, الجدير بالذكر أن الجيش كان بسط سيطرته على جميع المناطق المجاورة للجسر الواقعة بين مدينتي بحري وأم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/10/01