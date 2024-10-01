شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السوداني الشهير أبو أحمد يشتري “الخرفان” استعداداً للزواج من حسناء السوشيال ميديا “ناريمان”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو لنجم التيك توك الشهير أبو أحمد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيكتوكر, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وهو يستعد لشراء عدد من الذبائح “الخرفان”.

وذكر أبو أحمد, أن المناسبة هي زواجه من حسناء السوشيال ميديا التي ظهر معها في جولات عديدة على تطبيق تيك توك “ناريمان”, وسط سخرية المتابعين الذين ذكروا أن الزواج لو كان بهذه البساطة لما ظل أحد عازب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين