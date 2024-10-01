تعليمات للسكان بالذهاب إلى الملاجئ .. إيران تطلق هجومها على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان “قبل قليل، أطلقت صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل”، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في كل أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس.

وأصدرت الجبهة الداخلية في الجيش تعليمات للسكان بالذهاب إلى الملاجئ.

وقال الجيش في بيان لاحق: “جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ مع إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل”.

وتم اعتراض صواريخ وسماع انفجارات في سماء القدس، وفق فرانس برس.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل، وإنه سيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم.

وأفاد شهود عيان بدوي انفجارات قوية في وادي الأردن.

وأفاد مراسل الحرة في القدس نقلا عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة تسعة أشخاص بجروح خطيرة.

وجاء الهجوم غداة عملية برية شنتها إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

ووسط تكهنات بعملية إيرانية وشيكة، كان الجيش الإسرائيلي قد توقع أن يكون الهجوم “واسع النطاق”، وفق قناة الحرة.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة “أن بي سي نيوز” إن الهجوم الإيراني قد يتضمن قوة نيرانية أكبر مما كانت عليه في أبريل، وإن إيران قد تحاول إطلاق العديد من الصواريخ في وقت واحد من أجل التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ولم يستبعدوا تدخل الجمعات المسلحة في المنطقة الموالية لإيران، وقد يشمل ذلك إطلاق صواريخ من اليمن.

ولا يعرف المسؤولون ما إذا كان حلفاء واشنطن في المنطقة سيدافعون عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني، أو سيسمحون بتحليق الطائرات فوق أراضيهم من أجل مساعدة الولايات المتحدة في إسقاط القذائف.

وأفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي في تل أبيب، الثلاثاء، نقلا عن مصدر غربي مطلع، بأنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، وليس بطائرات مسيرة أو صواريخ كروز، التي تستغرق وقتا أطول، التي كانت قد استخدمتها في هجوم الربيع الماضي.

الحرة