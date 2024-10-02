أول تعليق من بايدن على هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية، وحماية الجيش الأميركي في المنطقة.

وقال بايدن عبر حسابه على منصّة إكس “هذا الصباح عقدت اجتماعا لفريقنا للأمن القومي من أجل مناقشة الخطط الإيرانية لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل. وناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأميركيين في المنطقة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، الثلاثاء.

وأصدرت الجبهة الداخلية في الجيش تعليمات للسكان بالذهاب إلى الملاجئ، فيما سمع صوت صافرات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وجاء الهجوم غداة عملية برية شنتها إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله، بعد أيام على اغتيالها أمينه العام حسن نصرالله ومجموعة من قيادات الحزب إلى جانب قيادي في الحرس الثوري الإيراني.

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