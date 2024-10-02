عالمية

لولوة الخاطر: إذا لم نتوحد اليوم فستطال الحرب غداً كل مدينة عربية

2024/10/02
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أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية، على ضرورة التوحد لوقف الاحتلال الاسرائيلي الذي انطلق مثل الوحش في المنطقة.

وقالت سعادتها عبر حسابها بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء: المعادلة الآن أوضح من أي وقت مضى! فإذا لم نتوحد اليوم لوقف الاحتلال الاسرائيلي الذي انطلق مثل الوحش في منطقتنا، فإن الحرب ستطال غدا كلّ مدينة عربية وليس بيروت وغزّة فحسب. الجميع اليوم في سفينة واحدة ولن ينجو أحدٌ وحدَه. حفظ الله لبنان وأهل لبنان من كل سوء، اللهم بردا وسلاما على لبنان، اللهم برداً وسلاماً على غزة.

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الشرق القطرية

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