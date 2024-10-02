أزمة في فيلم سمية الخشاب ورانيا يوسف

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن إيقاف ترخيص فيلم “التاروت” بعد مشاركة البلوجر علي غزلان في أحد أدوار العمل.

وأوضح زكي أن تحقيقاً سيُجرى مع أبطال الفيلم، مؤكداً أن قرار إيقاف الترخيص جاء نتيجة استعانة فريق العمل بشخصية بلوجر.

يُذكر أن فيلم “التاروت” من بطولة الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف، واللتين أثارتا جدلاً مؤخراً بسبب بعض المشاهد الجريئة في الفيلم.

بوابة روز اليوسف