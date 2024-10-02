عمرو دياب يعتزل إحياء حفلات الزفاف

فاجأ المطرب عمرو دياب جمهور بإعلان اعتزاله إحياء حفلات الزفاف، وذلك خلال آخر حفل زفاف أحياه لابنة رجل الأعمال باسل سماقية في منطقة الأهرامات.

وفي مقطع فيديو من الحفل، قال الهضبة للحضور: “ألف مبروك يا جماعة.. ده آخر فرح هعمله. مضيفًا: آه والله مانا بطلت أفراح بس باسل سماقية عزيز عليا أوي”، ورغم انتشار الفيديو، إلا أن إدارة أعمال دياب لم تصدر أي توضيحات بشأن هذا التصريح حتى الآن.

وحضر الزفاف العديد من نجوم الفن والمجتمع، منهم الفنانة هنا الزاهد، الفنانة أيتن عامر، هاني رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب المنتج جمال العدل.

بوابة روز اليوسف