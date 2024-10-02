سقوط «دجال الإسكندرية».. يروج بقدرته على العلاج الروحاني وأعمال السحر

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من ضبط شخص يقوم بالترويج لعلاج روحاني وممارسة أعمال السحر والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو مقيم في محافظة القاهرة، كان يوهم المواطنين بقدرته على ممارسة الدجل والسحر وتقديم العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه أثناء تواجده في منطقة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، حيث تم العثور بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه غير القانوني، بالإضافة إلى أدوات السحر والشعوذة، مبالغ مالية، وكروت دعائية للمركز الذي يديره.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

بوابة روز اليوسف