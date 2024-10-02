إبراهيم عيسى: 200 صاروخ إيراني مموتش إسرائيلي واحد

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد رفع الرايات والتكبير والتمجيد بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل وتل أبيب، موضحا أن هذه الهجمات قد يرضي الجمهور الإيراني، ويحفظ المعنويات لأذرعها في المنطقة، قائلا “:200 صاروخ إيراني مموتش واحد و2 فلسطينيين موتوا 8”.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه لابد أن نتساءل “هل هذه الضربات انتهت إلى نقلة نوعية وتحول وتغير ووضعت الجيش الإسرائيلي في المكان الطبيعي، وأعادت الغطرسة الإسرائيلية إلى حدودها؟”، وهل هذه العمليات ردت على العدوان والضربات الإسرائيلية القوية في اغتيال اسماعيل هنية أو حسن نصر الله أو الضربات ضد حزب الله.

صدى البلد