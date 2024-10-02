حبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه وتغريمها 300 ألف جنيه

أصدرت، المحكمة المختصة، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه.. الشارع اللي وراه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه.

البلوجر سوزي الأردنية

أثارت سوزي الأردنية، صاحبة تريند “الشارع اللى وراه”، حالة من الجدل بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت سوزي الأردنية، أنها تشعر بالخجل من النتيجة لأنها لم تحقق النجاح واعترف نصا قائلة :أنا مليش إلا بيت زوجي.

وقالت سوزي الأردنية، عبر فيديو نشرته على صفحتها على “فيسبوك”: “يا جماعة أنا جايبة 138 من 410.. يعنى يا جماعة جايبة 30%”.

صدى البلد