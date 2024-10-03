هاني رمزي: سعيد بعودة أحمد عزمي للأعمال الفنية

عبّر الفنان هاني رمزي عن سعادته بعودة الفنان أحمد عزمي إلى الساحة الفنية بعد توقيعه مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمشاركة في عمل جديد سيعرض خلال موسم رمضان 2025.

وقال هاني رمزي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “مبسوط جدًا بعودة أحمد عزمي، فهو فنان كبير وموهوب وأنا شخصيًا معجب به جدًا.” وأكد أنه يدعمه بشدة في جميع الأعمال المقبلة، متمنيًا أن تكون الأزمات السابقة قد انتهت.

وأضاف هاني رمزي أن هناك حاجة للاهتمام بالشباب خلال الفترة القادمة.

كما أعرب عن استيائه من تراجع عدد الأعمال المسرحية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المسرح هو “أبو الفنون” ويجب إحياؤه.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

صدى البلد