اقتصاد وأعمال

شركة النيل للبترول تبدي استعدادها لتأمين احتياجات مشروع الجزيرة من المواد البترولية

2024/10/02
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في إطار جهوده الحثيثة لتأمين المواد البترولية لدعم عمليات حصاد محاصيل العروة الصيفية وتحضير الأراضي لمحاصيل العروة الشتوية، وخاصة محصول القمح، التقى المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، بالأستاذ عبد العزيز علي محمد خير، المدير العام لشركة النيل للبترول. حضر اللقاء الدكتور عبد القادر أحمد محمد خالد، مدير الإدارة الزراعية، حمدي أحمد محمد، المدير التنفيذي لمشروع الجزيرة، والأستاذ الفاتح إبراهيم محمد، المدير العام المكلف لإدارة التسويق والمبيعات، والأستاذ أحمد حسن محمد صالح، المدير التنفيذي لشركة النيل للبترول.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين إدارة المشروع وشركة النيل للبترول، حيث قدم محافظ مشروع الجزيرة للمدير العام لشركة النيل للبترول شرحًا حول الوضع الزراعي في المشروع والحاجة الملحة لتوفير المواد البترولية في هذه المرحلة التي تتزامن مع نهاية حصاد محاصيل العروة الصيفية والاستعداد لبدء تحضير الأراضي لمحصول القمح في العروة الشتوية.

هذا وقد أعرب مدير عام شركة النيل للبترول عن استعداده لتأمين كافه احتياجات مشروع الجزيره من المواد البترولية دفعا للأداء وتحقيقاً للأهداف الإنتاجية المرجوه في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
سونا

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