ضبط مواد غذائية وصحية منتهية الصلاحية بكريمة – صورة

ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية مكتب (كريمة) مواد وسلع غذائية وصحية منتهية. الصلاحية بإحدى المستودعات بمدينة كريمة شملت عدد ستة براميل جرسلين و 130 كرتونة كيك لينة و 200 كرتونة بامبرز بالإضافة إلى 140 كرتونة شاي وذلك بمساعدة فريق التفتيش الخدمي ضمن الخطة التفتيشية للمخازن والمستودعات.