جرائم وحوادث
ضبط مواد غذائية وصحية منتهية الصلاحية بكريمة – صورة
ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية مكتب (كريمة) مواد وسلع غذائية وصحية منتهية. الصلاحية بإحدى المستودعات بمدينة كريمة شملت عدد ستة براميل جرسلين و 130 كرتونة كيك لينة و 200 كرتونة بامبرز بالإضافة إلى 140 كرتونة شاي وذلك بمساعدة فريق التفتيش الخدمي ضمن الخطة التفتيشية للمخازن والمستودعات.
وأكد الدكتور عبدالعظيم إسماعيل مدير قطاع الولاية الشمالية للمواصفات والمقاييس استمرار التفتيش حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني.
وحيا مدير مكتب كريمة المهندس الهادي ابراهيم سعيد فريق التفتيش الخدمي بالمكتب وجهود العمل الموحد من الموظفين والمتعاونين وخص بالشكر ممثل جهاز الأمن وحدة كريمة للاقتصاد الوطن لتعاونهم في كل مجالات التفتيش.
ووجدت الجهود التي تبذلها المواصفات والمقاييس الاستحسان والشكر من مواطني محلية مروي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة