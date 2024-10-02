المدير العام لشركة كهرباء السودان يشارك في أسبوع الطاقة بموسكو ويبحث التعاون مع الشركات الروسية

أكد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي خلال مشاركته في منتدى “أسبوع الطاقة” المنعقد في موسكو الأسبوع المنصرم اكد ان مشاركة السودان كانت بغرض بحث مجالات التعاون مع الشركات الروسية في مجال بناء مشروعات الطاقة الكهربائية واعادة اعمار ما دمرته الحرب.

وقال في لقاء خاص مع سبوتنيك بروسيا إن قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان حيث تضررت بعض محطات التوليد الحراري والمائي بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى خروج 800 كم من خطوط النقل والتوزيع من الخدمة.

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