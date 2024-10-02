وزير الزراعة الاتحادي: السودان لن يجوع

بشر وزير الزراعه الاتحادي الدكتور أبوبكر البشرى الشعب السوداني بانتاجية عالية في كافة المحاصيل الزراعية. وقال خلال زيارته اليوم لمشروع حلفا الجديده الزراعي ان زيارته هدفت لنقل رسالة تطمينية بان لا مجاعة او فجوة غذائية بالبلاد نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة حلفا الجديدة الزراعية والمنظمات الدولية والوطنية والشركات والمزارعيين في تأسيس العروة الصيفية بنجاح كبير.

وقال الوزير ان السودان لن يجوع، واعرب البشرى عن تقديره للمركز الدولي لتحسين المحاصيل (سميت) الذي مول تمويلا كاملا مساحة ٣٦ الف فدان بمحصول الذرة و١٤ الف فدان فول سوداني.

وقال نحن مقبلين على موسم العروة الشتوية نسعى مع شركة هارفست لتوفير التقاوى. واكد البشرى ان الخريف هذا العام كان مميزا بكميات الأمطار والتوزيع الجيد. وعبر عن سعادته بزيارة مشروع حلفا الجديدة والنجاحات التي تحققت في ظل الوضع الراهن.

واكد وزير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية كسلا الدكتور خضر رمضان صادق بأنه تم اختيار مشروع حلفا الجديدة الزراعي كموقع لاقامة عيد الحصاد بالسودان بتشريف عضو مجلس السيادي الفريق مهندس ابراهيم جابر ابراهيم . واستعرض رمضان المساحات التي تمت زراعتها بمشروعات الولاية والتي شملت حلفا الجديدة ، كلهوت، ود الحليو، مشروع القاش الزراعي ومنطقة القاش داي. وعبر عن تقديره لزيارة وزير الزراعة الاتحادي للولاية.

فيما رحب مدير عام هيئة حلفا الجديدة الزراعية المهندس أحمد خليفة بعيادات وزارة الزراعة الاتحادية والولائية.