قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: لا ندعم أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية، وفقًا لخبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

ولفت رئيس البيت الأبيض إلى أنه سيناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به، مشددا على “حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا”.

وقال بايدن إنه سيتم فرض بعض العقوبات على طهران.

بوابة الأهرام