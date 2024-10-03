رئيس الوزراء المصري: ملف الدعم غير مقبول الاستمرار عليه بالشكل الحالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن ملف الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني تمت إحالته للحوار الوطني وسيتم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن ملف الدعم غير مقبول الاستمرار عليه بالشكل الحالي لكي نضمن وصوله للمستحقين.

وأضاف أن هناك نسبة فقد 30% من الدعم يذهب لغير المستحقين.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية له ثلاثة أضلاع “النيابة والمواطن والقضاء”، وبالتالي أي نوع من التعديل عليه وشعور أي ضلع بتقليص دوره سيتم التعليق عليه ولذلك تمت إحالته للبرلمان وهناك نقاش عليه بين كافة الفئات لنصل لصيغة نهائية يتم التوافق عليها.

وأشار إلى أن المعطيات تختلف وفكرة الريادة التقليدية تختلف ونعمل على تحقيق مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الثقافة والقوى الناعمة المصرية موضوع مهم جدا واليوم يجب أن نتحدث عن أمنياتنا والعودة لهذه القوى ولكن هناك دولا أخرى استطاعت أن يكون لها قوة ناعمة مناظرة ففكرة الهيمنة لم تعد متواجدة كما حدث بالماضي، والدور المصري مازال موجودا ولكن نحتاج لتطويره.

بوابة الأهرام