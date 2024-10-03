محمد رمضان يستعد لـ”أسد أسود” مع أبطال الفيلم السوداني “ستموت في العشرين”

يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير فيلم جديد، يحمل اسم أسد أسود، مع عدد من أبطال الفيلم السوداني «ستموت في العشرين»، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

كشف الفنان محمد رمضان، عن أول صورة من كواليس فيلمه الجديد «أسد أسود»، المقرر طرحه في جميع دور السينما بمصر والوطن العربي 2025.

يشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

بوابة الأهرام